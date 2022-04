Wielka zmiana u Marii Andrejczyk stała się faktem. Polka już w nowym otoczeniu

Kilka dni temu Maria Andrejczyk ogłosiła, że o 14-latach współpracy postanowiła pożegnać się z trenerem Karolem Sikorskim. Niemal od razu ogłoszono również, że będzie współpracować z uznanym fińskim szkoleniowcem Petterim Piironenem, który związany jest z ośrodkiem w Kuortane.

I właśnie tam udała się Andrejczyk, która już rozpoczęła zajęcia z fińskim szkoleniowcem. W mediach społecznościowych pochwaliła się już nagraniem z treningów, na których zaczęła od sprawdzianów i testów, ale i dobrej zabawy, co podkreślała w swoim wpisie.

Na filmiku, na którym rzuca dwukilogramową piłeczką, widać, że moc jest. Jeden z fanów napisał zresztą, że to "nowy system obrony przeciwlotniczej", co sama zawodniczka z uśmiechem skomentowała, że pozostaje do usług. Widać, że jest nie tylko w dobrej formie, ale i dobrym nastroju, co przed sezonem letnim świetnie wróży.