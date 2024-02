Wielka rywalka Natalii Kaczmarek już błyszczy. Rekord świata poważnie zagrożony

Gdyby na największych imprezach dało się bez problemu łączyć rywalizację na 400 metrów i 400 metrów przez płotki, Femke Bol bez wątpienia chciałaby startować w obu. Zdecydowała się na to w mistrzostwach Europy w Monachium w 2022 roku, ale to raczej był wyjątek. Zaznaczmy od razu, że wywalczyła dwa złote medale, a trzeci dorzuciła jeszcze w sztafecie .

Może znów zdecyduje się na walkę o te dwa złote medale w kolejnym czempionacie kontynentu w Rzymie - wtedy, na początku czerwca, będzie rywalizować z Natalią Kaczmarek . To trudne, bo trzeba jednego dnia pobiec finał na jedno płaskie okrążenie i półfinał przez płotki. W olimpijskiej rywalizacji w Paryżu to jednak prawie niewykonalne , dochodzą kolejne biegi eliminacyjne, stawka jest mocniejsza. A Bol może mieć też w planach - poza normalną sztafetą, także tę mieszaną.

Prawdopodobnie znów skupi się na jednej konkurencji - i zapewne będą nią płotki. W całym 2023 roku pobiegła na 400 m przez płotki jedenaście razy - odnotowała... jedenaście zwycięstw, jej łupem padło mistrzostwo świata w Budapeszcie i finał Diamentowej Ligi w Eugene, w obu uzyskała czas poniżej 52 sekund. Jeśli dojdzie do jej pojedynków z rekordzistką świata Sydney McLaughlin-Levrone, będzie to prawdopodobnie ozdoba całych igrzysk w Paryżu.

Kapitalny pierwszy występ Femke Bol. Aż strach pomyśleć, co będzie w kolejnych tygodniach

Niespełna 24-letnia Holenderka zdecydowała się jednak na występy już w sezonie halowym - tak jak rok temu. I słowo "imponuje" może nie do końca oddać to, czego dziś dokonała w Metz. Rok temu też zaczęła właśnie tam starty, wtedy "przywitała się" z kibicami czasem 49.96 s, pierwszy raz w karierze zeszła w hali poniżej 50 sekund. A osiem dni później pobiła w mistrzostwach Holandii 41-letni rekord świata - dziś to 49.26 s.