Wielka radość w Holandii, decydowały setne. Święty-Ersetic walczyła, Klaver ze złotem

Holendrzy zrobili wszystko, by Lieke Klaver zamknęła dla nich ten trzeci dzień halowych mistrzostw Europy wielkim sukcesem. Przy braku Femke Bol, to ona miała sięgnąć w Apeldoorn po złoto. A polscy kibice wierzyli, że Justyna Święty-Ersetic włączy się jednak do walki o podium, choć faworytką tu nie była. Skończyła piąta, a Holendrzy i tak się cieszyli. Klaver odparła atak znakomitej Norweżki Henriette Jaeger, wygrała z nią o siedem setnych sekundy.