Wielka mistrzyni ogłasza sensacyjne wieści. Nie ma odwrotu. To naprawdę koniec
Takiej wiadomości w październikową słotę nikt się nie spodziewał. Femke Bol, światowa gwiazda lekkoatletyki, zmienia konkurencję. Od przyszłego sezonu skupi się wyłącznie na dystansie 800 m. Do tej pory biegała ze znakomitym efektem na 400 m. Decyzję ogłosiła w mediach społecznościowych po konsultacji ze swoim obecnym trenerem, Laurentem Meuwlym.
W piątkowe popołudnie Femke Bol zamieściła na swoim instagramowym koncie krótki film. Informuje w nim o podjęciu przełomowej decyzji. Kończy z bieganiem na 400 m.
Od przyszłego sezonu jej koronnym dystansem będzie 800 m. Z takim założeniem otwiera nowy rozdział kariery. W wieku 25 lat może się pochwalić mianem multimedalistki, stawała na podium najważniejszych światowych imprez. Ale poczuła głód nowych wyzwań.
Femke Bol otwiera nowy rozdział. Koniec z medalami na dystansie 400 m
- To duża zmiana, niepewna i wymagająca, ale jestem gotowa do ciężkiej pracy, otoczona niesamowitym zespołem i cieszę się na to wyzwanie - oznajmiła Holenderka.
- Tak wiele nauczyłam się dzięki bieganiu przez płotki i naprawdę to kochałam. Zawsze będzie to miało szczególne miejsce w moim sercu. Jestem jednak w pełni gotowa na kolejne wyzwanie - dodała.
Bol to m.in. czterokrotna medalistka olimpijska - zdobyła dwa brązowe krążki na 400 m ppł, złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebro w sztafecie 4x400 m.
Do niej należy drugi najlepszym wynikiem wszech czasów w biegu na 400 m ppł. Jej rekord życiowy to 50,95 s. Szybciej w historii pobiegła tylko Sydney McLaughlin-Levrone (50,37 s).