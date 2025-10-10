Wielka mistrzyni ogłasza sensacyjne wieści. Nie ma odwrotu. To naprawdę koniec

W piątkowe popołudnie Femke Bol zamieściła na swoim instagramowym koncie krótki film. Informuje w nim o podjęciu przełomowej decyzji. Kończy z bieganiem na 400 m.

Od przyszłego sezonu jej koronnym dystansem będzie 800 m. Z takim założeniem otwiera nowy rozdział kariery. W wieku 25 lat może się pochwalić mianem multimedalistki, stawała na podium najważniejszych światowych imprez. Ale poczuła głód nowych wyzwań.

Femke Bol otwiera nowy rozdział. Koniec z medalami na dystansie 400 m

- To duża zmiana, niepewna i wymagająca, ale jestem gotowa do ciężkiej pracy, otoczona niesamowitym zespołem i cieszę się na to wyzwanie - oznajmiła Holenderka.

- Tak wiele nauczyłam się dzięki bieganiu przez płotki i naprawdę to kochałam. Zawsze będzie to miało szczególne miejsce w moim sercu. Jestem jednak w pełni gotowa na kolejne wyzwanie - dodała.

Bol to m.in. czterokrotna medalistka olimpijska - zdobyła dwa brązowe krążki na 400 m ppł, złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m i srebro w sztafecie 4x400 m.

Do niej należy drugi najlepszym wynikiem wszech czasów w biegu na 400 m ppł. Jej rekord życiowy to 50,95 s. Szybciej w historii pobiegła tylko Sydney McLaughlin-Levrone (50,37 s).

