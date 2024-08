Natalia Kaczmarek jest naszą największą lekkoatletyczną medalową nadzieją w Paryżu, w biegach równo można było też oceniać szanse Ewy Swobody i Pii Skrzyszowskiej. Czyli główny cel: awans do finału, a tam już wszystko, co tylko można osiągnąć. Swobodzie nie udała się ta sztuka, zabrakło jednej setnej, skończyła dziewiąta. A Skrzyszowska zaczęła dopiero tę drogę, do półfinału awansowała, choć kiepsko zaczęła swój bieg. W piątek czeka ją najważniejsza próba.