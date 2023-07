Wielka forma polskiej gwiazdy, a ona była niepocieszona. Nastąpił przełom

Sofia Ennaoui tylko raz pobiegła szybciej. Była jednak niepocieszona

Jestem niepocieszona po tym starcie, co zresztą widać po mojej minie. To nie było to, czego się spodziewałam. Chyba poszłam za odważnie i przeliczyłam się. Wydawało mi się, że jestem w bardzo dobrej formie. Przy mądrzejszej taktyce i mądrzejszym bieganiu spokojnie mogłam urwać sekundę

Gdyby tak było, to oznaczałoby wynik w okolicach nowego rekordu życiowego zawodniczki. Tym samym jest to tylko potwierdzenie faktu wysokiej dyspozycji naszej lekkoatletki.

- Nie kalkulowałam, tylko realizowałam taktykę trenera Wojciecha Szymaniaka . Po 300 metrach miałam pójść do przodu. Zrobiłam to tak dynamicznie, że znalazłam się za medalistką mistrzostw świata, która biega dużo szybciej 400 metrów niż ja, więc ma też większy zapas prędkości. Myślę, że mimo wszystko jestem w lepszej formie niż pokazuje to wynik - analizowała Ennaoui.

Dla naszej lekkoatletki to był dopiero drugi bieg w karierze na 800 m, w którym zeszła poniżej dwóch minut . I samo to pokazuje, że Ennaoui wcale nie musi być rozczarowana.

- Cieszę się, że mam już ten pierwszy start w tym sezonie za sobą. Ostatnie dni były dla mnie trudne pod względem mentalnym. Wiedzieliśmy z trenerem, że jestem w dobrej formie, bo poprawiłam wszystkie parametry: szybkościowe, mocy, siły, tempowe. Pod każdym względem jestem lepszą zawodniczką, dlatego przyjechałem na te zawody z wielką wiarą w siebie i absolutnie nie bałam się nikogo. I to jest plus. Przełamałam się i teraz nie boję się pójść z najlepszymi na świecie. Jak to zrobię kilka razy, to w końcu zaskoczę, jak kiedyś Laura Muir - przyznała Ennaoui.