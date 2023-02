Dominik Kopeć zdradził, w jakie "życiówki" celuje

- Żeby o czymś większym myśleć, trzeba zacząć biegać regularnie. Jeśli regularnie będę biegał w okolicach 6,60 i poniżej, to myślę, że bez problemów wejdę do finałowej rozgrywki. Z tego, co się orientuję, zazwyczaj wynik poniżej 6,60 w hali dawał medal, więc zobaczymy, co będzie w tym roku - powiedział nasz specjalista na "setkę", dla którego starty na 60 m są tylko przerywnikiem startowym od treningów.