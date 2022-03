Czykier miał zamiar przejść eliminacje jak najmniejszym kosztem energetycznym i emocjonalnym, co w pełni mu się udało.

Na korzyść Polaka podziałała też obsada jego serii, stąd szybko spostrzegł, że dość gładko może zapewnić sobie awans z pierwszego miejsca. I tak zrobił z czasem 7.66.

- Jak już zobaczyłem, że po pierwszym płotku jestem pierwszy, to po prostu się rozluźniłem i rytmowo trzymałem bieg do końca. Nie było sensu się eksploatować, a cała zabawa zaczyna się dopiero później - mówił uśmiechnięty od ucha do ucha nasz płotkarz.

Damian Czykier: Czas na tryb zabójcy, wczoraj była "petarda"

Czykier nie tylko czuje, że obecnie znajduje się w szczytowym momencie kariery. Tak naprawdę zaczyna drugie, sportowe życie.

- Wydaje mi się, że rozpocząłem nową karierę. Ta hala i wszystkie starty, które nastąpią później, to jakby nowy etap mojego życia - ogłosił 29-latek z rekordem życiowym 7.48, ciągle czekając na wielkie, międzynarodowe sukcesy.

- Jestem przygotowany, ale finału nie mogę obiecać, bo na płotkach jest dużo zmiennych. Tutaj również inna jest nawierzchnia, która odbija na dechach i niestety nie przypomina toruńskiego tartanu. Będzie sporo loterii, ale mogę obiecać, że dam z siebie wszystko - zapewnia Czykier, mając doskonale w pamięci start w mistrzostwach Polski, gdzie musiał uznać wyższość Jakuba Szymańskiego, który w Belgradzie też awansował do półfinału.

Jednak kolejne, bojowe słowa Czykiera, napawają już sporą dawką optymizmu. - Tak zwanego tryby zabójcy jeszcze nie włączyłem. Wczoraj na treningu forma była perfekcyjna, wszystko było "petardą", więc dyspozycja nie ma prawa uciec i dziś popołudniu też powinna być - zapowiedział zawodnik Podlasia Białystok.

Artur Gac z Belgradu