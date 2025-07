Do akcji ruszyła chociażby Pia Skrzyszowska , natomiast do współzawodnictwa z innymi tyczkarzami stanął Piotr Lisek , którego celem było zaatakowanie po raz kolejny minimum gwarantującego udział w zbliżających się lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Wynosi ono 5,82 m .

Kontakt Polaka z widzami był zresztą przez cały czas wyśmienity - przed próbą na 5,75 m zachęcił on kibiców do głośniejszego dopingu, ale niestety tym razem mu to nie pomogło - przy pierwszym podejściu zahaczył on minimalnie poprzeczkę i był to jego pierwszy błąd na zawodach.