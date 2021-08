​Wiceprezes PZLA Sebastian Chmara: Zwiększyć popularność i finansowanie lekkoatletyki

"Dziś większość sportów olimpijskich utrzymuje się tylko i wyłącznie z dotacji. Proporcja wsparcia komercyjnego w porównaniu z Europą Zachodnią jest niezadowalająca. 80-90 procent środków, które wykorzystujemy na szkolenie, promocję i w ogóle działalność pochodzi z dofinansowania rządowego i samorządowego. Wsparcie komercyjne jest na poziomie 10-15 procent, a w innych sportach olimpijskich jest to kilka procent lub nic" - dodał.

Podkreślił, że jeśli uda się sprawić, by sport stał się ważny w życiu społecznym, to przyciągnie on jednocześnie sponsorów.

Jego zdaniem taka dywersyfikacji pozyskiwania środków jest ważna dla stabilizacji szkolenia. Zaproponował m.in. uruchomienie systemu edukacji trenerów lekkoatletyki.

Przyznał, że Stadion Śląski w Chorzowie (od roku Narodowy Stadion Lekkoatletyczny) jest jedną z najpiękniejszych aren w Europie, ale zwrócił uwagę na potrzebę stworzenie warunków szkoleniowych dla młodzieży, poprzez modernizację istniejących obiektów oraz budowę małych, niskobudżetowych.

Na obchodzącej 65-lecie chorzowskiej arenie w maju 2021 odbyły się nieoficjalne MŚ sztafet i drużynowe mistrzostwa Europy, a w czerwcu - 67. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego.

5 września rozegrany zostanie 12. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Już wiadomo, że w 2028 Chorzów będzie gościł indywidualne mistrzostwa Europy.

"Na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym są organizowane imprezy międzynarodowe, mityngi, Chcielibyśmy wspólnie zorganizować tam w 2024 roku 100. mistrzostwa Polski. Dla nas będzie to wydarzenie historyczne, bardzo ważne" - stwierdził Chmara.

Jego zdaniem współpraca na rzecz upowszechniania lekkoatletyki, szczególnie w okresie po pandemii koronawirusa, jest bardzo pożądana. Harmonogram prac ma przygotować w ciągu dwóch miesięcy zespół złożony z przedstawicieli PZLA i samorządu.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski nie ukrywał, że cieszy się z tej deklaracji współpracy.

"Jeśli sejmik się zgodzi - a jestem przekonany, że tak będzie - siądziemy do tego programu. Współpraca układa się bardzo dobrze, mamy świetny obiekt, staramy się go sensownie użytkować. Myślę, że lekkoatletyka znalazła swoje dobre miejsce w Polsce. Przed nami dużo wyzwań" - powiedział.