Podczas mistrzostw świata w Tokio 29-letnia zawodniczka Podlasia Białystok uratowała honor polskiej lekkoatletyki. W konkursie skoku wzwyż wywalczyła drugie miejsce. Był to jedyny medal polskiej reprezentacji w stolicy Japonii.

Nic też dziwnego, że w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zajęła bardzo wysokie miejsce i rozbudziła nadzieje na kolejne medale. W tym roku będzie je mogła zdobyć na halowych mistrzostwach świata w Toruniu i podczas mistrzostw Europy na otwartym stadionie.

Pierwszym startem w tym sezonie był mityng Orlen Cup w Łodzi. Organizatorom udało się nawet sprowadzić dwie mocne konkurentki - Angeline Topić, brązową medalistkę mistrzostw świata i Mariję Vuković, wicemistrzynię Europy z 2022 roku. Konkurs nie poszedł po myśli Żodzik. Zajęła w nim trzecie miejsce z wynikiem 187 cm, o dziewięć centymetrów gorszym od minimum na mistrzostwa świata. Wygrał Topić (198 cm) przed Czeszką Michaelą Hrubą (190 cm).

Maria Żodzik: Mogłam się tego spodziewać

- Nie jest dobrze, ale mogłam się tego spodziewać, bo na treningach jest jeszcze gorzej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to dopiero początek sezonu i mam jeszcze dużo czasu, żeby dojść do formy - powiedziała Żodzik. - Miałam wyczerpujące przygotowania do sezonu i krotki czas na odpoczynek. Trenuje od listopada, za mną dwa ciężkie zgrupowania, najpierw w Zakopanem, a potem w Toruniu. Wiedziałam, że nie będzie dobrze podczas mityngu w Łodzi. A to głównie dlatego, że mam bardzo duży problem z rozbiegiem. I niestety myślałam, że tak właśnie będzie. Kiedy będzie lepiej? Nie wiem.

Według Żodzik start w halowych mistrzostwach świata raczej nie jest zagrożony. Nawet, jeśli nie osiągnie minimum. - Mam nadzieję, że do tego czasu rozkręce ten rozbieg. Jeszcze jest trochę czasu żeby skoczyć 196 cm, ale z drugiej strony jestem dość wysoko w rankingu i pewnie nie będzie z tym problemu, by wystartować w Toruniu - uważa Żodzik i zdaję sobie sprawę z oczekiwań, ale… - Ja też może czegoś od kogoś oczekuje i co na to mogę poradzić. Oczekiwania oczekiwaniami, a ja robię, to co do mnie należy.

Maria Żodzik, wicemistrzyni świata z Tokio. I trzecia zawodniczka Orlen Cup 2026 ANDREJ ISAKOVIC AFP

Maria Żodzik Łukasz Sobala materiały prasowe

ŁKS Commercecon Łódź - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport