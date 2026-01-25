Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wicemistrzyni świata wróciła na rozbieg i wprost ocenia formę. "Mogłam się tego spodziewać"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Jedyna polska lekkoatletka, która podczas ostatnich mistrzostw świata zdobyła medal rozpoczęła nowy sezon. Od falstartu, bo podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi Maria Żodzik zajęła dopiero trzecie miejsce. - Nie jest dobrze, ale mogłam się tego spodziewać, bo na treningach jest jeszcze gorzej - przyznała Białorusinka z polskim paszportem.

Kobieta w sportowym stroju biegnąca na hali lekkoatletycznej, na koszulce widnieje nazwisko Łodzik oraz informacje o zawodach Orlen Cup Łódź 2023, w tle rozmyte elementy scenografii sportowej.
Maria Żodzik w Łodzi zajęła trzecie miejsceRADOSLAW JÓŹWIAK / CYFRASPORTNewspix.pl

Podczas mistrzostw świata w Tokio 29-letnia zawodniczka Podlasia Białystok uratowała honor polskiej lekkoatletyki. W konkursie skoku wzwyż wywalczyła drugie miejsce. Był to jedyny medal polskiej reprezentacji w stolicy Japonii.

Nic też dziwnego, że w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" zajęła bardzo wysokie miejsce i rozbudziła nadzieje na kolejne medale. W tym roku będzie je mogła zdobyć na halowych mistrzostwach świata w Toruniu i podczas mistrzostw Europy na otwartym stadionie.

Zobacz również:

Hubert Troscianka
Lekkoatletyka

Polski talent zapowiada pobicie rekordu mistrza świata. "Może już w tym roku"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Pierwszym startem w tym sezonie był mityng Orlen Cup w Łodzi. Organizatorom udało się nawet sprowadzić dwie mocne konkurentki - Angeline Topić, brązową medalistkę mistrzostw świata i Mariję Vuković, wicemistrzynię Europy z 2022 roku. Konkurs nie poszedł po myśli Żodzik. Zajęła w nim trzecie miejsce z wynikiem 187 cm, o dziewięć centymetrów gorszym od minimum na mistrzostwa świata. Wygrał Topić (198 cm) przed Czeszką Michaelą Hrubą (190 cm).

    Maria Żodzik: Mogłam się tego spodziewać

    - Nie jest dobrze, ale mogłam się tego spodziewać, bo na treningach jest jeszcze gorzej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to dopiero początek sezonu i mam jeszcze dużo czasu, żeby dojść do formy - powiedziała Żodzik. - Miałam wyczerpujące przygotowania do sezonu i krotki czas na odpoczynek. Trenuje od listopada, za mną dwa ciężkie zgrupowania, najpierw w Zakopanem, a potem w Toruniu. Wiedziałam, że nie będzie dobrze podczas mityngu w Łodzi. A to głównie dlatego, że mam bardzo duży problem z rozbiegiem. I niestety myślałam, że tak właśnie będzie. Kiedy będzie lepiej? Nie wiem.

    Zobacz również:

    Grzegorz Łomacz w rozmowie z Wilfredo Leonem
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Wicemistrz olimpijski goni rekord wszech czasów. Została już tylko jedna przeszkoda

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Według Żodzik start w halowych mistrzostwach świata raczej nie jest zagrożony. Nawet, jeśli nie osiągnie minimum. - Mam nadzieję, że do tego czasu rozkręce ten rozbieg. Jeszcze jest trochę czasu żeby skoczyć 196 cm, ale z drugiej strony jestem dość wysoko w rankingu i pewnie nie będzie z tym problemu, by wystartować w Toruniu - uważa Żodzik i zdaję sobie sprawę z oczekiwań, ale… - Ja też może czegoś od kogoś oczekuje i co na to mogę poradzić. Oczekiwania oczekiwaniami, a ja robię, to co do mnie należy.

      Zobacz również:

      Uśmiechnięta sportsmenka w dresie z godłem Polski przytula medal sportowy na fioletowej wstążce do policzka, okazując radość i dumę z osiągnięcia.
      Maria Żodzik, wicemistrzyni świata z Tokio. I trzecia zawodniczka Orlen Cup 2026ANDREJ ISAKOVICAFP
      Młoda kobieta w eleganckiej sukience trzyma statuetkę, w tle widoczny napis 'Gala Orlen Złote Kolce 2025' oraz stylizowany wizerunek nagrody, scena oświetlona złotym światłem podkreślającym uroczysty charakter wydarzenia.
      Maria ŻodzikŁukasz Sobalamateriały prasowe
      ŁKS Commercecon Łódź - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja