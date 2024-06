Wicemistrzyni olimpijska wraca do gry. Kapitalne wieści przed igrzyskami. Czekała prawie rok

Chociaż do igrzysk w Paryżu zostało już bardzo niewiele czasu, to znakomita wiadomość dla lekkoatletycznej reprezentacji Polski. Anna Kiełbasińska, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4x400 metrów i jedna z czołowych specjalistek w naszym kraju od tego dystansu po prawie roku wraca na bieżnie. Jak poinformował sędzia lekkoatletyczny Tomasz Wieczorek Kiełbasińska została zgłoszona do mistrzostw Polski w Bydgoszczy.