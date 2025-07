- Zdrowa to byłam, ale 15 lat temu. W tym wieku, kiedy trenuje się profesjonalnie na granicy, to bóle ciągle są. Mam nadzieję, że u mnie wszystko poszło w dobrym kierunku i po problemach w czasie igrzysk nie ma już śladu. Zapomniałam o tym, co się działo w sezonie letnim. Mój staż treningowy mówi jednak sam za siebie. Ciągle na siebie uważam i mam z tyłu głowy to, że trzeba być ostrożnym. Dlatego duży nacisk kładę na regenerację i dbałość o szczegóły - deklarowała w lutym w rozmowie z Tomaszem Kalembą.