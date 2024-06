Wiadomość od Natalii Kaczmarek, tuż przed ME. A jednak atak na rekord Szewińskiej

Dla Polski te mistrzostwa Europy będą rekordowymi - do Rzymu wybiera się bowiem rekordowo liczna reprezentacja, składająca się aż z 96 lekkoatletek i lekkoatletów . To oczywiste, że może najwyżej co czwarta osoba ma realną szansę medalową, kilkoro Biało-Czerwonych jest w gronie wielkich faworytów w swoich konkurencjach. Przez sześć dni, między piątkiem a środą, dostarczą nam jednak zapewne wielkich emocji.

Zaskakująca wiadomość Natalii Kaczmarek, prosto ze Spały. Przed ME brzmi fantastycznie

Z Oslo w Kaczmarek wróciła prosto do Polski - ostatnim elementem przygotowań do mistrzostw Europy było zgrupowanie w Spale. Dziś zaskoczyła swoim wpisem na Instagramie, poinformowała bowiem, że... pobiła "treningową życiówkę". A to oznacza, mówiąc normalnym językiem, że forma zawodniczki idzie w górę i efektów można spodziewać się już w stolicy Włoch.

Stąd zaś już bliska droga do zmierzenia się z rekordem kraju, który od blisko pół wieku należy do Ireny Szewińskiej. W zależności od źródeł - to 49.28 lub 49.29 s. Skąd to rozróżnienie, tłumaczył w Interii red. Tomasz Kalemba. Mówił to zresztą po starcie w Chinach trener zawodniczki Marek Rożej: - Naprawdę nie napinamy się na niego. Trzeba sobie jednak powiedzieć szczerze, że jeśli chcemy myśleć o walce o najwyższe cele na igrzyskach, to jest to raczej nieuniknione.