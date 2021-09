Gracze z Cleveland rozgromili bowiem Chicago Bears 26-6. Nikt nie ma wątpliwości, że przyczyniła się do tego Katie Nageotte, która podczas niedawnych igrzysk w Tokio odniosła życiowy sukces. Wygrała konkurs skoku o tyczce i zdobyła złoty medal. To nieoczekiwane rozstrzygnięcie, które odbiło się w USA sporym echem i uczyniło z Amerykanki osobę popularną.



Lekkoatletyka Tyczkarka Kamila Przybyła zakończyła karierę. "Psychicznie jestem na dnie"

Katie Nageotte postanowiła to wykorzystać. Nie poprzestała na zdobyciu złota i świętowaniu go, ale dostrzegła w nim pewną misję. Jeździ teraz w różne miejsca w Cleveland i okolicy, aby za pomocą tego medalu mobilizować innych sportowców, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Odwiedzała szkoły, boiska treningowe, aby pokazywać adeptom sportu, do czego można dojść. Teraz trafiła do szatni Cleveland Browns.





Tokio 2020. Katie Nageotte w szatni NFL

Reklama

Do zawodników futbolu amerykańskiego wygłosiła mowę motywacyjną, mogli oni też dotknąć medalu i wysłuchać o okolicznościach jego zdobycia. Mocno to na nich podziałało i rozgromili rywali z Chicago.



Miejscowa prasa nazywa Katie Nageotte "perełką z Cleveland" i "dzieckiem tego miasta". Tyczkarka pochodzi właśnie stąd, dorastała na przedmieściu Olmstead Falls i ukończyła miejscowy Ashland University. Jest bardzo związana emocjonalnie z Cleveland i stanem Ohio. Kiedy zdobyła w Tokio złoty medal, wołała do kamery: "Cleveland, to dla ciebie!".