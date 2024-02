Ważny triumf Piotra Liska. Przypieczętował sukces zwycięstwem w Madrycie

W piątkowy wieczór w Madrycie odbył się ostatni mityng obecnego cyklu World Athletics Indoor Tour Gold, serii zawodów rozgrywanych pod egidą World Athletics. W klasyfikacji generalnej tyczkarzy jeszcze przed przylotem do stolicy Hiszpanii końcowy triumf miał zapewniony Piotr Lisek. Jego przewaga punktowa była nie do roztrwonienia pod względem matematycznym.

Nasz rodak był faworytem finałowego konkursu w stolicy Hiszpaniii i nie zawiódł. Najpierw skoczył 5,50 m, następnie 5,70, by na koniec trzykrotnie spróbować wysokości 5,80. Nie udało się, ale wystarczyło to do dziesięciocentymetrowego zwycięstwa nad Pedro Buaró z Portugalii, który był wymieniany jako najważniejszy z oponentów Liska. Trzecie miejsce na podium dla reprezentanta gospodarzy Aleixa Pi.