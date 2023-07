Ważny bieg Natalii Kaczmarek. Dostała zastrzyk pewności. Koniec panowania Marcina Krukowskiego

Natalia Kaczmarek tym samym pokazała, że jest znakomicie szybkościowo przygotowana do sezonu. To właśnie występ na 200 metrów był dla niej kluczowy w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski.

W biegu na 400 metrów miała pobiec spokojnie, ale tak, by sięgnąć po złoto. Na 200 metrów miała potwierdzić swoją szybkość, co miało jej tylko dodać pewności siebie przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w Budapeszcie (19-27 sierpnia) .

Świetna Natalia Kaczmarek, cierpliwa Pia Skrzyszowska, błyskotliwa Nikola Horowska

Mimo trzech falstartów nerwy na wodzy utrzymała Pia Skrzyszowska . Nasza mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki pewnie wygrała, choć jak zobaczyła wynik, to pokręciła trochę nosem. Warszawianka triumfowała w czasie 12,94 sek. Po zawodach przyznała, że jest gotowa biegać w granicach 12,40 sek. w tym sezonie.

Wysoką formą i bardzo dobrym finiszem błysnęła medalistka mistrzostw Europy w biegu na 800 m Anna Wielgosz . Rozszyfrowała ona taktykę zawodniczek AZS AWF Warszawa , które biegły na Angelikę Sarnę . Tempo nadawała Julia Jaguścik , a Sarna miała to wykończyć. Na ostatnich 100 metrach opadła jednak z sił, na czym skorzystała dobrze finiszująca Wielgosz.

Z bardzo dobrej strony w skoku w dal pokazała się Nikola Horowska. Dwukrotnie biła rekordy życiowe, doprowadzając go do 6,61 m. To wynik, który nie był notowany w mistrzostwach Polski od 2014 roku.