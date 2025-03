Walka na łokcie, decydowały tysięczne. Polka w finale, będzie walka o medal

Weronika Lizakowska imponowała w tym roku w hali, zbliżyła się nawet do rekordu Polski na 1500 m pod dachem. I była wymieniana wśród kandydatek do medalu halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn, choć... nigdy dotąd na mistrzowskiej imprezie nie doszła do finału. Dziś to się stało, pobiegła w eliminacjach świetnie taktycznie, na finiszu minimalnie wyprzedziła ją tylko Berenice Cleyet-Merle z Francji, choć obu zapisano ten sam czas: 4:13.51. Finał w piątek o godz. 21. O medal nie powalczy za to Filip Rak, w swoim biegu finiszował piąty.