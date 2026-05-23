W Tokio było 5 setnych od Skrzyszowskiej. Drugi czas w historii w Xiamen

Dwa lata temu Masai Russell podbiła Paryż - wygrała olimpijskie złoto, zachwyciła. A poprzedni zaczęła też w sposób wybitny - w Grand Slam Track w Miramar na Florydzie uzyskała czas 12.17 s, drugi wówczas w historii, gorszy jedynie - w przepisowych warunkach - od rekordu świata Tobi Amusan z Eugene (12.12 s).

25-letnia dziś Amerykanka była więc oczywiście faworytką do złota także i w Tokio, w mistrzostwach świata. Zwłaszcza że wcześniej dwukrotnie "łamała" 12.30 s w Oregonie, a w Chorzowie wygrała finał płotkarek w wybitnym czasie 12.19 s.

Na Stadionie Narodowym w stolicy Japonii przeżyła jednak zawód. Nie było aż tak szybkiego biegania, w finale uzyskała 12.44 s. Skończyła czwarta, o pięć setnych przed naszą Pią Skrzyszowską.

Nawiązała do tego w piątek, na konferencji przed Diamentową Ligą w Xiamen. Kilka dni wcześniej wygrała bieg w Szanghaju/Keqiao w czasie 12.25 s. - To dziwne, ale wcześniej miałam wątpliwości, bo staram się udowodnić wszystkim, kim jestem. A powinna działać ze świadomością, że ja wiem kim jestem - mówiła. I dodała, że w Xiamen postara się poprawić tamten wynik. A w dalszej części sezonu spróbuje przygotować się na rekord świata.

Nie miała jeszcze pojęcia, że ta chwila niemal może nadejść już dobę później.

Diamentowa Liga w Xiamen. Popis mistrzyni olimpijskiej w biegu płotkarek

Bieg kobiet na 100 m przez płotki kończył drugie zawody Diamentowej Ligi. Gdyby do stawki dołożyć Pię Skrzyszowską, Nadine Visser i Grace Stark, mielibyśmy absolutnie już całą elitę światowych wysokich płotków. Do Chin przyleciały bowiem: rekordzistka świata (Tobi Amusan), mistrzyni olimpijska (Masai Russell), mistrzyni świata (Ditaji Kambundji), poprzednia mistrzyni świata (Danielle Williams), mistrzyni i rekordzistka świata w hali (Devynne Charlton). A do tego Ackera Nugent z życiówką 12.24, czy Megan Simmonds (dawniej Tapper), trzecia w IO w Tokio.

Od lewej: Ditaji Kambundji, Masai Russell i Devynne Charlton

W bloków najlepiej wyskoczyła Charlton, ale to nie dziwi - mówimy o najlepszej na świecie specjalistce od 60 m w hali. Na pierwszym płotku równo z nią była już jednak Russell. A później Amerykanka toczyła co najwyżej walkę z Tobi Amusan. Na ostatnim płotku dzieliło je jeszcze dziewięć setnych. Na mecie - już 14.

Russell uzyskała czas 12.14 s - drugi w historii. Jej rywalki też spisały się znakomicie, zwłaszcza względem poprzedniego startu w Szanghaju. Amusan uzyskała czas 12.28 s, Charlton 12.37 s, Simmonds 12.52 s, a Kambundji - 12.62 s. Zwłaszcza te dwa ostatnie mogą być punktem odniesienia przed pierwszym występem Pii Skrzyszowskiej, za kilka dni w Bydgoszczy. O ile pogoda dopisze tak samo jak w Chinach - było ciepło, a i wiatr delikatnie w plecy (+0,5 m/s).

Masai Russel w Xiamen

- Zamierzam pobić ten rekord świata - zapowiedziała 25-letnia mistrzyni olimpijska zaraz po biegu.

Grace Stark (z lewej) i Masai Russell cieszą się o finale amerykańskich kwalifikacji. One polecą do Paryża, ich bardziej utytułowane rodaczki - nie





