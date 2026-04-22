Za nami najważniejsza impreza pierwszego półrocza w lekkiej atletyce, czyli halowe MŚ w Toruniu. I to z udanym startem Polaków, którzy na imprezie wywalczyli cztery medale. Zaczęło się od brązu sztafety mieszanej 4x400 m w składzie Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski, Justyna Święty-Ersetic. Potem były kolejno: złoto Jakuba Szymańskiego w biegu przez płotki na 60 m, srebro Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 m oraz brąz Pii Skrzysowskiej (60 m ppł).

Niewiele zabrakło, aby do dorobku wpadł jeszcze krążek za finał żeńskich sztafet 4x400 m. Natalia Bukowiecka, Anna Gryc, Anastazja Kuś i Justyna Święty-Ersetic przez większość dystansu biegły bowiem jako trzecie, a dopiero tuż przed linią mety wyprzedziły je Hiszpanki. Ostatecznie "Biało-Czerwone" zakończyły rywalizację jako czwarte.

Teraz Związek Lekkiej Atletyki ogłasza, że już niebawem sportowe emocje znów zagoszczą w Kujawsko-Pomorskiem. Lecz tym razem nie w Toruniu, a w Bydgoszczy. Poznaliśmy szczegóły.

Oficjalnie ogłaszają ws. Memoriału Ireny Szewińskiej. Wielkie nazwiska na liście startowej

Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki ogłasza wielkie polskie nazwiska na liście startowej do zbliżającej się wielkimi krokami imprezy w Bydgoszczy. "Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański i Piotr Lisek to tylko niektóre z gwiazd, które potwierdziły swój udział w Memoriale Ireny Szewińskiej, jednym z najważniejszych lekkoatletycznych mityngów w Polsce" - oficjalnie przekazano.

Wydarzenie zaplanowano na 29 maja na stadionie Zawiszy. Memoriał zaliczany jest do kategorii złotej cyklu World Athletics Continental Tour. Organizowany jest dla upamiętnienia Ireny Szewińskiej, najwybitniejszej polskiej lekkoatletki, siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, w tym trzykrotnie złotej.

"W marcu cieszyliśmy się, jak na naszej ziemi w Toruniu Jakub Szymański zdobywał złoto, Natalia Bukowiecka srebro, a Pia Skrzyszowska brąz Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 26. Już dzisiaj mogę zapewnić, że cała trójka, czyli nasi najwięksi bohaterowie największej imprezy lekkoatletycznej w polskiej historii, pojawi się na naszym stadionie i będzie rywalizować w Memoriale Ireny Szewińskiej" - oświadcza Krzysztof Wolsztyński, dyrektor imprezy i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w komunikacie.

W trakcie zawodów będziemy honorować nie tylko postać Ireny Szewińskiej, ale również innej mistrzyni olimpijskiej. Bieg na 100 metrów przez płotki kobiet będzie nosił bowiem imię Teresy Ciepły

Głos zabiera również Natalia Bukowiecka, która sama z radością ogłasza, że przystąpi do rywalizacji. Przy okazji nawiązuje do ostatnich HMŚ. "Atmosferę w Toruniu zapamiętam na bardzo długo. Lubię startować przed polskimi kibicami, więc tym chętniej pojawię się pod koniec maja w Bydgoszczy. A do tego w ten sposób możemy podtrzymać pamięć o pani Irenie Szewińskiej, która przecież jest niekwestionowaną największą postacią polskiej lekkiej atletyki, a pewnie i polskiego sportu" - zapewnia.

Zaplanowano konkursy w czternastu konkurencjach. Panie biegać będą na 400, 800 i 1500 metrów, 100 metrów przez płotki, 400 metrów przez płotki. Będą także zawody w rzucie oszczepem. Z kolei rywalizacja mężczyzn odbędzie się w biegach na 400, 800 i 1500 metrów, 110 merów przez płotki, 400 metrów przez płotki oraz w skoku o tyczce, skoku wzwyż i rzucie oszczepem.

