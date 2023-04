W Poznaniu padł rekord. Numery startowe można... posadzić w ogródku

Bieg organizowany był we współpracy z Wartą Poznań, czyli bodaj najbardziej ekologicznym w Polsce. Stąd wzięło się wiele proekologicznych rozwiązań w trakcie imprezy. Już podczas poprzednich edycji uczestnicy otrzymywali do picia wodę kranową zamiast butelkowanej. Teraz uczestnicy otrzymali numer startowy, w którym znajdują się nasiona roślin. Po zawodach można go posadzić w ogrodzie i wyrosną z niego kwiaty.

Etiopczycy najlepsi podczas półmaratonu w Poznaniu

- Elita ruszyła bardzo mocno, ten początek mocno mnie kosztował, pierwsze trzy kilometry pokonałem o kilkanaście sekund za szybko. To było morderstwo. Był mały kryzys na 15. kilometrze, ale szybko go zażegnałem. Jestem zadowolony, czas 1:04 całkiem dobry, ale już wcześniej mówiłem, traktowałem ten bieg jako przygotowanie do maratonu. Może dziś brakowało mi trochę luzu, ale forma ma być na 7 maja i to jest cel na wiosnę - podkreślił.