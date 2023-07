W pogoni za doskonałością. Polska gwiazda "zamknięta w bańce"

Kiedyś startowałam namiętnie, ale mam już na tyle duże doświadczenie, że nie muszę być wszędzie. W tym roku wszystko podporządkowuję startowi w mistrzostwach świata. Przed rokiem byłam w tej imprezie piąta i to była dla mnie wielka dawka optymizmu, bo do tej pory starty w światowej elicie nigdy mi nie wychodziły. Pokazałam, że potrafię się przygotować do biegania turniejowego. Tak, jak zresztą wielu polskich lekkoatletów, którzy nie są specjalistami mityngów, gdzie decyduje jeden start. Na najbliższe lata odkładam zatem starty w mityngach i związane z nimi pieniądze, bo mam swoje dwa cele - medal mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Jak to osiągnę, to może wtedy będą mogła się już tak cieszyć lekkoatletyką, że nie będę kalkulować

~ zakończyła Ennaoui.