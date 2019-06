W niedzielę o godz. 9 sprzed gmachu Sejmu RP wystartuje "Sztafeta Wolności", która ma upamiętnić wybory z 4 czerwca 1989 roku - poinformował w piątek stołeczny ratusz. Trasa biegu zakończy się w Gdańsku. Biegaczom, którzy pokonają blisko 340 km, będzie towarzyszyć hasło "Gdańsk - Warszawa wspólną sprawa".

Jak przypomniał ratusz, główne obchody 30. rocznicy wolnych wyborów odbędą się w Gdańsku, ale Warszawa również przygotowała wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym z myślą o swoich mieszkańcach. "Chcemy ten wyjątkowy dzień spędzić razem" - podkreśliła zastępczyni prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska. "Nasze miasto szczyci się Warszawską Triadą Biegową +Zabiegaj o pamięć+ i jestem dumna, że w tym roku możemy rozszerzyć jej formułę o jeszcze jedno ważne wydarzenie - Sztafetę Wolności" - zaznaczyła wiceprezydent.

Ratusz zwraca również uwagę, że organizacja biegu to dla miasta wyjątkowy sposób na świętowanie 4 czerwca, ale także duże wyzwanie logistyczne. Uroczyste otwarcie biegu będzie miało miejsce o godz. 8.40 na skwerze François Mitterranda (za budynkiem przy ul. Wiejskiej 1). Uczestnicy sztafety wystartują o godz. 9 sprzed gmachu Sejmu RP, a następnie pobiegną przez pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Bonifraterską, Muranowską, Andersa, Mickiewicza, pl. Wilsona, Krasińskiego aż do Centrum Olimpijskiego na Żoliborzu, skąd wyruszą do Gdańska. Na trasie biegu mogą wystąpić chwilowe wstrzymania ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Uczestnicy będą mieli do pokonania blisko 340 km. Trasa biegu wiedzie przez Dębe, Nasielsk, Nowe Miasto, Modełkę, Szreńsk, Cibórz koło Lidzbarka (pierwszy nocleg), Lidzbark, Lubawę, Iławę, Susz, Malbork, Tczew, Pruszcz Gdański (drugi nocleg) i Gdańsk. Bieg jest sztafetą, w której kolejne osoby przez całą trasę wymieniają się, pokonując odcinki po 5 km (pojedynczo lub w parach). Na swoją kolej zawodnicy będą czekali w busach. 4 czerwca z Pruszcza Gdańskiego już wszyscy razem pobiegną pod siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności i Pomnik Poległych Stoczniowców.

Patronat na "Sztafetą Wolności" objęli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Organizatorami sztafety są m.st. Warszawa oraz Fundacja Maraton Warszawski.

