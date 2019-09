W Kielcach rozpoczęła się budowa stadionu lekkoatletycznego

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się w Kielcach budowa stadionu lekkoatletycznego, który powstanie na terenie Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 15 mln zł, z czego 7,5 mln zł to dofinansowanie z ministerstwa sportu.

Kompleks stadionu lekkoatletycznego składał się będzie z głównego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej i wymiarach 68x105m, sześciotorowej bieżni o długości 400 m, ośmiotorowej do biegów sprinterskich, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż oraz skoku o tyczne, jak również rzutni do pchnięcia kulą. Będzie także boisko do badmintona oraz możliwość lokalizacji boiska do siatkówki i kortu tenisowego. Trybuny liczyć będą 400 miejsc i będą częściowo zadaszone.

- Z tego obiektu będą mogli korzystać sportowcy uprawiający wiele dyscyplin. Jestem przekonana, że ten kompleks będzie jednym z najważniejszych ośrodków sportowych w stolicy regionu świętokrzyskiego. Obiekt położony jest obok hali sportowej, więc będzie takim komplementarnym elementem tego centrum sportowego - powiedziała przed symbolicznym wbiciem łopaty wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński podkreślił, że kompleks sportowy będzie dostępny nie tylko dla studentów tej uczelni. - Będzie dostępny dla całego środowiska akademickiego, przede wszystkim dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dla szkół i mieszkańców - w zasadzie dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać. Mam nadzieję, że będzie to obiekt w pełni wykorzystany - powiedział rektor.

Dyr. Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej Stanisław Hojda zaznaczył, że taki campus uniwersytecki, jaki będzie miała kielecka uczelnia po zakończeniu tej inwestycji, powinien być normą społeczną. - Obiekty dydaktyczne, akademiki, inna infrastruktura, hala sportowa i stadion. Budowa takich kompleksów sportowych to nasz obowiązek. Mam nadzieję, że młodzież będzie chętnie z tego wszystkiego korzystała i się rozwijała - zaznaczył Hojda.

Janusz Majewski