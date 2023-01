W cieniu mistrza olimpijskiego celują w ponad 40-letni rekord Polski

Chmara, który jest także wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, liczy na to, że to biało-czerwoni odegrają w Łodzi czołowe role. Najwięcej mówił o Pii Skrzyszowskiej, która dwa dni temu w Dusseldorfie pobiegła 60 m ppł w 7, 84 sekundy. To najlepszy wynik na listach światowych, a drugi w historii polskiej lekkoatletyki.