Dwukrotna mistrzyni olimpijska w pchnięciu kulą Nowozelandka Valerie Adams poinformowała na portalu społecznościowym, że w kwietniu na świat przyjdzie jej drugie dziecko. Nie zamierza kończyć kariery i nadal ma w planach przygotowania do igrzysk w Tokio w 2020 r.

Zdjęcie Valerie Adams /AFP

Zmagania w Japonii byłyby piątymi igrzyskami w karierze 34-letniej miotaczki (debiutowała w Atenach w 2004 r). Złota medalistka z Pekinu (2008) i Londynu (2012) oraz druga w olimpijskiej rywalizacji w Rio de Janeiro (2016) jest także czterokrotną mistrzynią świata (2007, 2009, 2011, 2013).

Jej pierwsze dziecko - córka Kimoana w październiku skończyła rok. Po jej urodzeniu Adams wróciła do rywalizacji, m.in. zdobyła srebro w kwietniowych w Igrzyskach Wspólnoty Narodów (Commonwealth Games) w Gold Coast i była trzecia w lipcowych zawodach Diamentowej Ligi w Rabacie.

"Teraz najważniejsze jest dla nas to, by nasza córeczka miała rodzeństwo. Drugie dziecko przed Tokio, patrząc realistycznie na moją sytuację jako kobiety, to była jedyna szansa. O igrzyskach myślę nadal, ale nie chcę kończyć po nich kariery z uczuciem, że coś straciłam, oglądać się wstecz i żałować" - napisała.

Jednym z jej licznego rodzeństwa jest 25-letni koszykarz ligi NBA Steven Adams, środkowy Oklahoma City Thunder.