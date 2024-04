Przez kolejne sezony Lesiewicz miała jednak problem z nawiązaniem do tych sukcesów, a z jej ostatniego wywiadu dla WP SportoweFakty wynika, że nawarstwiające się kłopoty poważnie dały jej się we znaki. Młoda zawodniczka z magała się bowiem z kontuzją mięśnia dwugłowego, przez którą nie mogła startować, do tego zmieniała trenerów.

"Ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne pod względem psychicznym, nie mogłam sobie poradzić z tym wszystkim, co się działo . Był to ogromnie trudny czas, pogubiłam się, sama nie potrafiłam zawsze dawać z siebie 100 procent" - wyznała.

Kornelia Lesiewicz rozważała zakończenie kariery. Z pomocą przyszli rodzice

Lesiewicz zdradziła również, że ostatnio nie zmaga się już z problemami zdrowotnymi. Kluczowa okazała się praca z fizjoterapeutą, dzięki której może już trenować "na pełnych obrotach", co jest dla niej dużym zaskoczeniem. "Na ostatnim zgrupowaniu w RPA miałam bardzo intensywne treningi i choć może to głupie, to sama się zastanawiałam, kiedy ten mięsień nie wytrzyma. Byłam bardzo przeczulona, bo to było aż niemożliwe, że przestałam czuć jakikolwiek ból" - wyznała.