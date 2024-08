Uśmiech Sułek-Schubert, koszmar Amerykanki. Drżały ręce, nie docierało

Jeśli po ciąży i urodzeniu syna Adrianna Sułek-Schubert gdzieś straciła na wynikach sportowych, to najlepiej widać to właśnie w skoku wzwyż. Półtora roku temu w hali zaliczała wysokość 1.89 m, w czwartek w Paryżu musiała zadowolić się rezultatem 1.77 m. Choć to 1.80 m też było bardzo blisko. Oznacza do delikatny spadek w klasyfikacji łącznej, ale i tak Polka wciąż jest w czołowej dziesiątce. Dramat przeżyła zaś wicemistrzyni USA Chari Hawkins, która trzy razy strąciła poprzeczką na 1.71 m, została z zerem. I nie docierało do niej, co się stało.