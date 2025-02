Uśmiech Bukowieckiego, znakomita piąta próba. Mistrz Europy za jego plecami

Nie było jeszcze, po blisko dwóch latach przerwy, oficjalnego pchnięcia kuli przez Konrada Bukowieckiego na ponad 21 metrów. A mimo to 27-letni były mistrz Europy mógł w Łodzi zacisnąć z radości pięść, widać było uśmiech. Trzy razy rzucił ponad 20,5 m, w piątej próbie już się wydawało, że to 21 metrów musi pojawić się na tablicy wyników. Pokazało się oficjalnie 20.95 m, ale to wystarczyło do wygrania mityngu Orlen Cup. Mimo że w stawce był złoty medalista ME z Rzymu Leonardo Fabbri.