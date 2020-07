Gwiazdor światowej lekkoatletyki niespełna dwa miesiące temu został ojcem. Chociaż informacja o nowym potomku szybko obiegła media, Usain Bolt nie zdradził jednego ważnego szczegółu – imienia swojej córeczki. Teraz wreszcie zdradził tajemnicę.

Usain Bolt został ojcem już prawie dwa miesiące temu. Dokładnie 17 maja on i jego partnerka Kasi Bennett doczekali się swojego pierwszego dziecka.

Natychmiast po radosnej wiadomości, do lekkoatlety i jego partnerki zaczęły spływać gratulacje z całego świata. Bolt nie zdradził jednak jednego ważnego szczegółu, czyli tego, jak ma na imię jego córeczka.

Urodziny Bennett stały się idealnym pretekstem do tego, aby wreszcie poinformować o imieniu dziewczynki.

"Chcę tylko szczęścia dla ciebie i nadal będę starał się zachować uśmiech na twojej twarzy. Teraz wraz z naszą córką Olympią Lightning Bolt rozpoczęliśmy nowy rozdział. Z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie nam przyszłość" - napisał Usain Bolt po wyjątkowym zdjęciem swojej partnerki i córki.

Tym samym ośmiokrotny mistrz olimpijski wyjawił tajemnicę "Błyskawicy", bo właśnie to znaczy imię jego dziecka.

