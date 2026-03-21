Upadki gigantów, łzy Polek na mecie. Zwrot kwadrans po biegu. Jednak medal

W pierwszym dniu halowych mistrzostw świata polska reprezentacja miała jedną realną szansę na medal: Marii Żodzik w skoku wzwyż. Nasza wicemistrzyni świata z Tokio tym razem "przepadła" jednak na wysokości 1.96 m, skończyła rywalizację na piątej pozycji.

Te biało-czerwone nadzieje na podium zostały więc przeniesione na sobotę. Już w sesji przedpołudniowej były dwie takie okazje: najpierw sztafety mieszanej 4x400 metrów, później zaś w skoku wzwyż, gdzie trzeci wynik na świecie ma - ex aequo z innymi zawodnikami - Mateusz Kołodziejski.

Wieczorem zaś dojdą zapewne kolejne: Natalii Bukowieckiej, Jakuba Szymańskiego, Ewy Swobody.

A w sztafetach mieszanych mieliśmy już piękne tradycje: złoto olimpijskie w Tokio, medale w innych kontynentalnych imprezach, kapitalny triumf w zeszłorocznych drużynowych mistrzostwach Europy. I niedosyt po Tokio, tam do medalu zabrakło 0.02 sekundy.

Halowe mistrzostwa świata. Polska sztafeta walczyła o medal w mikście. Kolizje z udziałem USA i Holandii

Tym razem Kajetan Duszyński zaczynał, a nie kończył zmagania. Jego zadaniem było zajęcie jak najwyższej pozycji po zejściu do krawężnika. Zbiegł czwarty, później atakował Jamajczyka Delano Kennedy'ego, ten się bronił. Przekazywał pałeczkę Annie Gryc na tym właśnie miejscu, ale w strefie zmian doszło do potężnej kolizji, Amerykanka upadła, za chwilę też i Holenderka.

Potężne zamieszanie w strefie zmian. Tu błąd popełniła drużyna Jamajki. To spowodowało jej dyskwalifikację

Anna Gryc biegła dobrze, Belgia była daleko z przodu, Polska zaś atakowała drugą Jamajkę . Tyle że przy przekazaniu pałeczki znów nastąpił błąd, Polska spadła za Hiszpanię, na czwarte miejsce. A Marcin Karolewski pozycji nie poprawił. Mało tego, Święty-Ersetic miała kilka metrów do odrobienia do Hiszpanki, ale i Jamajka była w zasięgu.

Nasza najstarsza reprezentantka czekała z atakiem do ostatniego łuku. Próbowała "dobrać się" do Hiszpanki Blanki Hervas od wewnątrz. Tyle ta jeszcze przyspieszyła, na ostatnich pięciu metrach wyprzedziła Jamajkę Leah Anderson. A Justyna jednak miała za dużą stratę. Zabrakło do podium 31 setnych.

Tak faulowali Jamajczycy w sztafecie mieszanej

Triumfowała Belgia. Polscy reprezentanci pojawili się przed kamerami TVP Sport, Anna Gryc i Justyna Święty-Ersetic płakały. Ta pierwsza żaliła się, że Jamajka popełniła błąd, źle się ustawiła, stąd później przekazywanie pałeczki na krzyż. Choć bardziej przeszkodziła Amerykance niż jej samej.

Polska ekipa złożyła protest, ten szybko został rozpatrzony pozytywnie. To oznaczało dyskwalifikację Jamajki. Nasz zespół oficjalnie znalazł sie na trzeciej pozycji, choć można było spodziewać się kontrprotestu rywalek.

To jednak była ostateczna decyzja. W takiej scenerii Polska zdobyła w Toruniu pierwszy medal.

Halowe mistrzostwa świata. Finał sztafet mieszanych 4x400 m

1. Belgia - 3:15.60 (Sacoor, Hanssens, Watrin, Ponette)

2. Hiszpania - 3:16.96 (Fernandez, Sevilla, Garcia, Hervas)

3. Polska - 3:17.44 (Duszyński, Gryc, Karolewski, Święty-Ersetic)

4. Holandia - 3:20.14 (Blake, Van der Schoot, Van Diepen, Saalberg)

5. USA - 3:21.35 (O'Bryant, Reifenrath, McElroy, Shelby)

-. Jamajka - 3:17.13 (Kennedy, S. K. Anderson, Farquharson, L. Anderson) - dyskwalifikacja po biegu

Justyna Święty-Ersetic

Roman Kołtoń: Myślę, że Jan Urban postawi na Kamila Grabarę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport