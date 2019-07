​Michał Rozmys w świetnym stylu zdobył w środę złoty medal w biegu na 1500 metrów podczas 30. Letniej Uniwersjady w Neapolu. Polak popisał się fantastycznym finiszem i nie dał w finale rywalom żadnych szans.

- Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować to, co założyliśmy z trenerem Jackiem Kostrzebą. Zdałem się całkowicie na jego doświadczenie. To mój pierwszy złoty medal na takiej imprezie. To na pewno jedno z najważniejszych moich dotychczasowych osiągnięć w karierze - skomentował tuż po zwycięskim biegu.

Rozmys osiągnął czas 3.53,67, wyprzedzając Czecha Jan Frisza - 3.53,95 i Fina Joonasa Rinnego - 3.54,02.



To siódmy medal polskiej reprezentacji w Neapolu i trzeci złoty. Do tej pory na najwyższym stopniu podium stanęli, oprócz Rozmysa, kulomiot Konrad Bukowiecki i drużyna strzelczyń w konkurencji karabinu pneumatycznego. Polska reprezentacja ma też cztery brązowe medale - drużyny szpadzistek, szpadzisty Wojciecha Kolańczyka, pływaka Filipa Zaborowskiego i taekwondzistki Patrycji Adamkiewicz.

Udział naszych reprezentantów w zawodach uniwersjadowych wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Strategicznym sponsorem akademickiej reprezentacji Polski jest Grupa Lotos SA.