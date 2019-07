Konrad Bukowiecki wygrał konkurs pchnięcia kulą podczas - rozgrywanej w Neapolu - letniej uniwersjady. W najlepszej serii Polak uzyskał 21 metrów i 54 cm i jest to nowy rekord igrzysk akademickich.

Dotychczasowy należał do Remigiusza Machury z ówczesnej Czechosłowacji, który w 1985 r. w Kobe w Japonii uzyskał 21,13 m. Bukowiecki miał cztery mierzone próby: w I serii uzyskał 20,63 m, kolejne dwie były nieważne, a potem trzykrotnie osiągnął granicę 21 metrów: 21,00, 21,54 i 21,39 m.



To drugie w historii zwycięstwo polskiego kulomiota na uniwersjadzie; w 2005 r. w Izmirze w Turcji mistrzem igrzysk akademickich został Tomasz Majewski. Dla Konrada Bukowieckiego to drugi medal zawodów tej rangi; dwa lata temu w Tajpej wywalczył srebro.



Srebrny medal wywalczył w Neapolu Amerykanin Andrew Liskowitz (20,49), a brązowy Uziel Aaro Muñoz Galarza z Meksyku (20,45).



- Ten medal uniwersjady jest dla mnie bardzo ważny, zrobiłem to, co nie udało się w Tajpej. Jestem zadowolony, szczególnie, że moja forma była ostatnio niestabilna. Teraz przede mną start na mistrzostwach Europy do lat 23, gdzie celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Po zawodach w Szwecji organizuję w moim rodzinnym Szczytnie 4Move Jurand Cup, w których wystartują wszyscy najlepsi polscy kulomioci - powiedział Bukowiecki.

