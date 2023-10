Ukraińska mistrzyni zdradza, co zrobiła Rosjanka. Nie wie, co o tym myśleć

Wojna przerwała starty Marii Łasickiene

Gdy wojna wybuchła, Maria Łasickiene straciła szanse na starty. Podczas drużynowych mistrzostw Rosji w lekkoatletyce wyszła do dziennikarzy w strefie mieszanej. Zaczęła opowiadać o swoim starcie, po czym rozpłakała się. - Nie mogę tak dłużej. Nie ma dla nas żadnej nadziei, niezależni od tego, co robimy jako Rosjanie. Moja kariera międzynarodowa jest skończona, a nie jestem na to gotowa - łkała mistrzyni olimpijska w skoku wzwyż.

Kibice nie mieli jednak współczucia dla Rosjanki. Wypominali jej agresję Rosji na Ukrainę, ale także to, że ona w tej sprawie nabrała wody w usta. Wśród rosyjskich sportowców zdarzali się tacy, którzy jawnie wypowiadali się przeciw wojnie, chociaż w ich ojczyźnie mogło to być poczytane jako zdrada i ściągało na nich spore niebezpieczeństwo. Maria Łasickiene nie mówiła nic. O ile przeciwko dopingowi protestowała, to w wypadku wojny - nie.

I dodała, że nie wie, co ma o tym myśleć. - Co innego, gdyby Maria napisała do mnie zaraz po agresji, w lutym 2022 roku. Ona jednak zwlekała. Dobrze, że napisała, ale zrobiła to wtedy, gdy media oskarżyły ją o milczenie - uważa Ukrainka. - Przed długi czas wielu z nas siedziało w schronach bombowych, ja też. Ale nie było reakcji ze strony naszych niedawnych przyjaciół z Rosji. Maria najpierw napisała list do Thomasa Bacha. To było zanim napisała do mnie. Chodziło jej bardziej o to, że Rosjanki teraz nie mogą występować itd.