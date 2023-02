Polak pobił rywali po koszmarze, ale jest problem! Mocne słowa tuż po finale

Od razu warto jednak przypomnieć, że zawodnik klubu MKS Inowrocław wraca po poważnej kontuzji. Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Eugene przeżył duży dramat w eliminacjach. Wszelkie plany na duży wynik, a celował w ponad 2,30 m, trzeba było w jednej chwili zrewidować, bowiem doszło do złamania kości śródstopia. Po wielu miesiącach udanie wrócił do sportu. Już pierwszy start w sezonie halowym podczas mityngu w Nehvizdy w Czechach, który odbył się kilka dni temu, zakończył ex-aequo na drugim miejscu.

Norbert Kobielski: Spodziewałem się kilku centymetrów wyżej

- W Łodzi spodziewałem się kilku centymetrów wyżej. Natomiast jeśli chodzi o pewność siebie, to moja jest już na najwyższym poziomie. Po zeszłym sezonie nie ustąpiła ani trochę, cały czas jestem głodny wyników, głodny zwycięstw. Po kontuzji nie ma już żadnego śladu, fizycznego ani psychicznego. W treningi dołożył teraz strefę mentalną i staram się, z każdym dniem, ją rozwijać. Tak że będę gotowy na HME w Stambule (minimum wynosi 2,30 m - przyp.) oraz latem na MŚ w Budapeszcie - zapowiedział Kobielski, z optymizmem wypatrując kolejnego startu - już w środę podczas mityngu Copernicus Cup w Toruniu. Tam, w przeciwieństwie do Łodzi, bardziej odpowiada mu nawierzchnia, która - mówiąc w żargonie - lepiej "oddaje" podczas biegania, które w ostatnim czasie stało się atutem zawodnika.

- Staram się robić tylko swoje, choć w pewnym momencie bardzo mnie to męczyło. Nie jesteśmy bowiem w stanie budować nowej przyszłości na starych emocjach. Tak jak w moim przypadku, gdy wszyscy patrzą na mnie przez pryzmat Artura Partyki, czy Jacka Wszoły, medalistów olimpijskich, tak samo wiem, że w przyszłości ciężko będą mieli nasi kolejni młociarze, gdy wszyscy będą na nich patrzyli przez wzgląd na Wojtka Nowickiego i Pawła Fajdka. Jednak tak to już jest, ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętywać i czasami żyją przeszłością. Ja cały czas wierzę, że zostanę przyszłym rekordzistą Polski i w to celuję - ambitnie zapowiada reprezentant Polski.