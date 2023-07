Uczta na Stadionie Śląskim. Polki gonią legendy

Wspaniałe zawody na Stadionie Śląskim

Prawdziwy popis w biegu na 1500 m, niestety bez udziału polskich specjalistów, dał Norweg Jakob Ingebrigtsen . On zaatakował własny rekord Europy . Miał do tego aż trzech zająców. Ale cel osiągnął. Poprawił swój najlepszy w tym roku wynik na świecie, który jest jednocześnie rekordem Europy. Norweg przebiegł ten dystans w czasie 3.27,14 sek.

Kibiców do czerwoności rozgrzała wygrana Natalii Kaczmarek na 400 metrów. Polka pobiła przy tym rekord życiowy, uzyskując 49,48 sek. Nikt nigdy nie pokonał na polskiej ziemi dystansu jednego okrążenie szybciej. To także wynik gorszy tylko o 0,2 sek. od rekordu Polski, który od 1976 roku należy do Ireny Szewińskiej.