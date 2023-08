Uciekła do Polski, blokowali jej starty. Na tę decyzję czekała od miesięcy

Marzę o tym, bym mogła - choć w igrzyskach w Paryżu - pojawić się w biało-czerwonych barwach. Tyle że na razie nie mogę startować w żadnych zawodach za granicą, bo w World Athletics wciąż widnieje przy mnie białoruska flaga. Pisałam już wiele razy do World Athletics, by to zmienili, ale na razie nic z tym nie robią. Nie mam pojęcia, kiedy to się stanie. Gdyby zmienili moje obywatelstwo w systemie, wtedy mogłabym startować w zagranicznych zawodach

~ Kryscina Cimanouska w rozmowie z red. Tomaszem Kalembą z Interii Sport