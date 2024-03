Tytani weszli do koła i zadudniło. A na koniec ten największy pobił rekord

Ogromni jak niedźwiedzie, silni jak tury - to właśnie specjaliści od pchnięcia kulą. Potężnie zbudowani, ale jednocześnie lekkoatleci, którzy muszą mieć szybkie nogi, bo to one są kluczem do sukcesu. W Glasgow zmierzyli się trzej z czterech najlepszych zawodników ostatnich mistrzostw świata na stadionie w stolicy Węgier: złoty Ryan Crouser z USA, srebrny Leonardo Fabbri z Włoch i czwarty wtedy Tom Walsh z Nowej Zelandii. Zabrakło tylko Joe Kovacsa, czyli też zawodnika, który potrafił już ze słynnym rodakiem wygrywać.

