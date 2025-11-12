Tym poza sportem zajmuje się Bukowiecka. Elitarne grono. Tę pracę wykonuje 34 tys. Polek

Latem zeszłego roku Natalia Bukowiecka uszczęśliwiła wszystkich polskich kibiców lekkoatletyki. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu nasza reprezentantka awansowała do finału biegu na 400 m, w którym zajęła trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal! To olbrzymie osiągnięcie, zwłaszcza dlatego, że był drugi lekkoatletyczny krążek przywieziony z imprezy ze stolicy Francji.

Oprócz tego w jej dorobku znajdziemy m.in. złoto i srebro sztafet z Tokio, drugie miejsce na mistrzostwach świata w Budapeszcie (2023 rok) czy aż cztery krążki mistrzostw Europy (dwa złote i dwa srebrne). Bukowiecką śmiało można nazwać ikoną polskiej lekkoatletyki w XXI wieku.

Nie tylko lekkoatletyka. Bukowiecka jest zatrudniona w wyjątkowym miejscu. Tę pracę wykonuje garstka Polek

Być może nie każdy fan wie, że oprócz samej rywalizacji sportowej Natalia Bukowiecka jednocześnie należy do... Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Tym samym łączy karierę lekkoatletyczną ze służbą wojskową.

27-latka posiada stopień starszego szeregowego. W sierpniu zeszłego roku, podczas programu emitowanego na "Kanale Zero" Bukowiecka nieco szerzej opowiedziała, co należy do jej obowiązków z tytułu służby.

- Wiadomo, że my (sportowcy - red.) mamy trochę inną funkcję. W dużej mierze pełnimy funkcje reprezentatywne. Ale jestem z tego bardzo dumna, ponieważ uważam, że sport i wojsko mają dużo wspólnych cech. Mowa chociażby o dyscyplinie - zdradziła.

- My (sportowcy - red.) jesteśmy w tzw. armii mistrzów w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i tam są sami sportowcy. Naszym zadaniem jest reprezentowanie naszego kraju na arenach międzynarodowych i zachęcanie innych do służby wojskowej - podsumowała.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Wojsko Polskie w marcu tego roku służbę wojskową pełniło łącznie ponad 34 tys. kobiet, w tym ok. 21 tys. żołnierek zawodowych. Podstawowe wynagrodzenie na stanowisku Natalii Bukowieckiej, czyli starszy szeregowy, wynosi około 6300 zł brutto. Sportsmenka nigdy nie mówiła, czy pobiera z tego tytułu pensję.

- Kobiet nie trzeba w jakiś specjalny sposób zachęcać do tego, żeby wstąpiły do wojska. Te, które chcą przyjść do wojska, to przychodzą, mają już ustaloną ścieżkę zawodową - mówił w rozmowie z agencją Newseria kpt. Bartłomiej Zaremba z Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Natalia Bukowiecka ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Natalia Bukowiecka Paweł Skraba materiały prasowe

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter