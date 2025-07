Tylko jeden człowiek w historii tego dokonał. Prawie trafił w Polaka na oczach tysięcy ludzi

Kiedyś to była dzida i to był nieodłączny element ludzi od tysięcy lat. Gdyby nie ona nie mieliby co jeść, bo służyła do polowań. Z czasem dzidę zastąpił oszczep, który służył już ludziom w czasie igrzysk starożytnych, a od 1908 roku pozostaje sprzętem oficjalnej konkurencji nowożytnych igrzysk. W historii tylko jeden człowiek posłał oszczep poza magiczną granicę 100 metrów i omal... nie trafił naszego znakomitego tyczkarza.