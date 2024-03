Tyle za medale zarobiły Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska. Femke Bol rozbiła bank

Ewa Swoboda za sekundę biegu zarobiła prawie 4000 złotych

Za złoty medal przewidziana została kwota 40 tysięcy dolarów (ok. 160 tysięcy złotych), za srebrny 20 tysięcy dolarów (ok. 80 tysięcy złotych), a za brązowy 10 tysięcy dolarów (ok. 40 tysięcy złotych). Dodatkowo za rekord świata była wyznaczona specjalna premia w wysokości 50 tysięcy dolarów (ok. 200 tysięcy złotych).