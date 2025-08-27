Główne emocje związane z finałęm Diamentowej Ligi zostały zaplanowane na czwartek - na stadionie Letzigrund. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie jeden fakt: akurat tego dnia ma od samego rana w Zurychu lać. Nie padać, ale właśnie lać - przewidywane są dobowe opady rzędu 43 milimetrów. A to znów może mieć wpływ na rywalizację.

Tak samo było w zeszłą środę w Lozannie, w 13. zawodach Diamentowej Ligi w 2025 roku. Organizatorzy mieli problem z dokończeniem skoku w dal, biegi odbywały się w strugach deszczu, a gwiazda skoku wzwyż, rekordzistka świata Jarosława Mahuczich wycofała się po dwóch nieudanych próbach.

W tym deszczu świetnie radziła sobie zaś nasza Maria Żodzik - była bezbłędna aż do wysokości 1.91 m. I to pozwoliło jej na historyczny triumf w DL, wspólnie z Niemką Christiną Honsel oraz wicemistrzynią olimpijską z Paryża - Nicolą Olyslagers.

Nie dało jednak gwarancji startu w finałowych zawodach w Zurychu. Polka w klasyfikacji łącznej DL zajęła siódme miejsce, a miejsc w Szwajcarii było zaledwie sześć. I żadna z rywalek się nie wycofała. Polka może więc skupić się na przygotowaniach do mistrzostw świata w Tokio.

Finał Diamentowej Ligi w Zurychu. Kosmiczny poziom rywalizacji w kobiecym skoku wzwyż. I kolejna porażka rekordzistki świata

Te sześć gwiazd światowej tyczki pojawiło się zaś w środę na Sechseläutenplatz nad Jeziorem Zuryskim, bo tu zorganizowano obok siebie skocznie do skoku w dal (panowie), rzutnie do pchnięcia kulą (panie i panowie), skocznię do skoku o tyczce (panie i panowie). No i do skoku wzwyż dla pań.

Jarosława Mahuczich w Zurychu MICHAEL BUHOLZER PAP/EPA

Poziom tej rywalizacji przekroczył wszelkie oczekiwania. Półtora tygodnia temu mieliśmy świetną obsadę w Chorzowie, ale jedynie rekordzistka świata Jarosława Mahuczich zdołała pokonać równe dwa metry. I wyżej już nie skakała.

Tymczasem w Zurychu na wysokości 1.94 m poległa brązowa medalistka olimpijska Eleanor Patterson (zaliczyła 1.91 m), a pozostała piątka tę wysokość pokonała w pierwszych próbach. Później zaś emocje tylko rosły.

1.97 m: Olyslagers, Mahuczich i Julia Lewczenko zaliczyła w pierwszym podejściu, Brytyjka Morgan Lake i Niemka Christina Honsel - w trzecich.

2.00 m: Zaczęła Leka od bezbłędnego skoku, bijąc rekord Wielkiej Brytanii, a zaraz po niej to samo uczyniły Olyslagers i Mahuczich. Jedynie Lewczenko strąciła, ale za moment poprawiła się w drugiej próbie. To dla niej najlepszy skok od pięciu lat i memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy.

2.02 m: dla Lake i Lewczenko to już było za dużo. Olyslagers pokonała tę wysokość w pierwszej próbie, Mahuczich zaś - w drugiej. To miało kluczowe znaczenie dla dalszej rywalizacji.

Nicola Olyslagers i Jarosława Mahuczich MICHAEL BUHOLZER PAP/EPA

2.04 m: Jeśli Australijka powiedziała wcześniej "szach", to teraz właściwie dodała "mat", bijąc rekord Australii i Oceanii - był to jej szósty bezbłędny skok w zawodach. A Ukrainka od razu przeniosła się na 2.06 m

To 2.06 m było już z kolei zbyt dużym pułapem dla obu zawodniczek, Olyslagers sprawiała wrażenie zmęczonej. To ona jednak wygrała finał DL, przerwała serię trzech kolejnych triumfów w tych zawodach Mahuczich.

Kwalifikacje w mistrzostwach świata w Tokio zaplanowano na 18 września, finał odbędzie się trzy dni później. Trudno powiedzieć, kto teraz jest faworytką do złota. Olyslagers wygrała pięć z ośmiu ich tegorocznych pojedynków, pokonała Mahuczich w finale halowych mistrzostw świata w Nankinie.

Rozwiń

Raczej wątpliwe wydaje się, by do walki o złoto mógł się włączyć ktoś inny. Maria Żodzik i reszta mogą co najwyżej pokusić się o brąz.

Jarosława Mahuczich AFP

Jacek Wszoła, nasz były świetny skoczek wzwyż, podsumowuje sezon lekkoatletyczny. Krzysztof Oliwa TV Interia