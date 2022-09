​Trzydniowe święto biegaczy w Piwnicznej. Trwa 13. Festiwal Biegowy

Lekkoatletyka

Trwa 13. Festiwal Biegowy w Piwnicznej. W 26 konkurencjach rywalizuje ponad 5 tysięcy osób. Mają one do wyboru długość dystansów od 300 metrów do 100 kilometrów. Starty odbywają się od świtu do nocy. Na uczestników i kibiców czeka Miasteczko Biegowe, a w nim między innymi strefa gastronomiczna i centrum medyczne. Imprezie towarzyszy trzydniowy Festiwal Lachów i Górali.

KONRAD KOZŁOWSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News / East News