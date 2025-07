Trzy zawodniczki w jednej setnej sekundy. Nerwy Polki. Decydowało losowanie

Półfinałowa rywalizacja na 100 metrów była jednym z ostatnich akcentów pierwszego dnia młodzieżowych mistrzostw Europy w Bergen. A to akurat konkurencja dość bliska sercom polskich kibiców: raz, że dystans 100 metrów jest tym najbardziej chyba emocjonującym, a dwa: za sprawą polskich sukcesów.

Głównie związane są one z osobą Ewy Swobody - tak kiedyś, jak i obecnie. Jako jedyna z polskich sprinterek jest w stanie na tym dystansie rywalizować ze światową czołówką. A ze znakomitej strony pokazywała się już jako juniorka: w hali na 60 m i na dłuższym dystansie na stadionie.

W 2017 roku w Bydgoszczy niespełna 20-letnia Polka wygrała złoto z czasem 11.42 s, choć w Bydgoszczy, jak zwykle, wiało wtedy w twarz (-0,6 m/s). A co ciekawe, Ewa pokonała wtedy o 12 setnych drugą na mecie Kryscinę Cimanouską, wtedy jeszcze reprezentującą Białoruś.

Dwa lata później Swoboda dołożyła kolejne złoto ME U-23, tym razem w Gavle w Szwecji, już z wynikiem 11.15 s. W żadnym z trzech biegów rywalki nie były w stanie się nawet zbliżyć do jej wyników.

Polka w finale mistrzostw Europy U-23. Ogromne emocje tuż po biegu, nerwowe oczekiwanie na wyniki. Trzy zawodniczki z tym samym czasem

W Bergen PZLA zgłosił do rywalizacji na 100 metrów Aleksandrę Piotrowską. 20-latka z AZS AWFiS Gdańsk nie jest tu w gronie faworytek do medalu, ale w razie biegu na poziomie rekordu życiowego (11.34 s), a nawet rekordu tego sezonu (11.36 s), mogłaby o podium powalczyć.

Przez eliminacje przeszła łatwo, w swojej serii finiszowała druga: 11.57 s uzyskała, biegnąc pod wiatr (-1,0 m/s). Emocje zaś pojawiły się w półfinale - i to olbrzymie.

Aleksandra Piotrowska Marcin Golba/Nur Photo AFP

W pierwszej serii, wygranej przez finalistkę halowych ME z Apeldoorn Karolinę Manasovą z Czech (11.49 s), wiało w twarz z mocą 1,3 m/s. A to i tak jeszcze nic - gdy zawodniczki z drugiego półfinału dobiegły do mety, w tym Piotrowska, wiatromierz pokazał -1,8 m/s.

Polka walczyła do samego końca - nie jest mocno zbudowana, dla niej taki wiatr był dużym problemem. Widać było wyraźną różnicą między nią a trzecią Niemką Joliną Ernst. I to ta druga, z czasem 11.61 s awansowała do finału.

Z każdego biegu promocję do walki o medale zyskiwały po trzy najlepsze, dwie kolejne miały uzupełnić stawkę - z najlepszymi czasami. W pierwszej serii czwartą lokatę zajęła Słowenka Deia Farajpour (11.67 s), tymczasem teraz... na tablicy wyników pojawiły się trzy rezultaty 11.66 s!

To był oficjalny rezultat Piotrowskiej, Słowenki Luciji Potnik i Szwajcarki Emmy van Camp. Tylko dwie mogły awansować dalej, bo w Bergen nie ma dziewięciu torów.

Rozwiń

I wtedy przy nazwisku Polki pokazało się "małe q" - awansowała z czasem. Jej oficjalny rezultat to 11.652 s. Analiza zapisu fotofiniszu trwała dalej - dwie pozostałe zawodniczki miały równy wynik co do tysięcznej sekundy - 11.656 s! Ostatecznie więc decydowało losowanie - w finale pobiegnie Słowenka Potnik.

Walka o medale rozpocznie się w piątek o godz. 18.35.

Ewa Swoboda po zwycięstwie w biegu na 100 m podczas 65. ORLEN Memoriału Kusocińskiego. Ślązaczka wynikiem 11.18 zbliżyła się do swego rekordu życiowego (11.12) z 2016 r. Michał Białoński INTERIA.TV

Aleksandra Piotrowska (z prawej) JOHN THYS AFP