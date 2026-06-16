Trzy setne różnicy, a jak ogromne znaczenie. Swoboda znów to zrobiła

Dwa lata temu w Rzymie Ewa Swoboda zdobyła srebro - i był to jej pierwszy indywidualny medal stadionowy w tych zawodach w karierze. Wtedy wystarczył w finale czas 11.03 s - czwarta Patrizia van der Weken została z niczym, a była o zaledwie jedną setną gorsza.

Tym bardziej trzeba docenić czas Polki, która dziewięć dni temu w Warszawie przebiegła "setkę" w 10.99 s. To jeden z najlepszych jej rezultatów w karierze, a przecież osiągnięty już w pierwszym starcie w sezonie. W świetnych warunkach, takich, jakie lubią sprinterzy. Bo było gorąco, wiatr wiał w plecy.

Dziś w Ostrawie pogoda była nieco gorsza - godzinę przed tym biegiem trochę popadało, wiatr był mniej odczuwalny, choć 21 stopni Celsjusza trudno nazwać zimnem. Swoboda była jedną z faworytek "Zlatej Tretry", choć przecież niedawno rekord Czech pobiła Karolina Manasova (11.01 s), a szybciej od Polki pobiegła w tym sezonie Jamajka Brianna Lyston (10.94 s).

Mityng World Athletics w Ostrawie. Ewa Swoboda z kapitalnym startem. I równie znakomitym finiszem

28-letnia zawodniczka z Żor najlepiej wyszła z bloków, patrząc na jej rywalki - można wręcz powiedzieć, że genialnie. I wytrzymała tempo do samego końca, choć dość blisko była Nowozelandka Zoe Hobbs.

Ewa Swoboda Michał Laudy / PressFocus Newspix.pl

Ewa uzyskała czas 11.09 s, Hobbs 11.12 s, a trzecia Lyston - 11.18 s. Zaskoczeniem było ostatnie miejsce Giny Lückenkemper, Niemka to przecież mistrzyni Europy z Monachium (2022). A w każdym sezonie biegała w okolicach 11 sekund, często tę barierę łamała. Dziś zaś zmierzono jej 11.45 s.

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Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają od 10 do 16 sierpnia. A już pierwszego dnia poznamy najszybszą kobietę na kontynencie. O to miano walczyć będzie Ewa Swoboda.

Ewa Swoboda Petr David Josek East News





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