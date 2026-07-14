Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ - taką nazwę nosi najważniejsze lekkoatletyczne miejsce na Węgrzech. To tam trzy lata temu odbyły się mistrzostwa świata, które przyniosły pierwszy wielki sukces Ethanowi Katzbergowi - 21-letniemu wówczas Kanadyjczykowi, który przerwał złotą passę Pawła Fajdka. Polak miał pięć złotych medali mistrzostw świata, zdobywał je seryjnie od 2013 roku. I miał szansę, by wyrównać rekordowe sześć tytułów z rzędu słynnego tyczkarza, pochodzącego z Ukrainy.

Wtedy Fajdek rzucił równe 80 metrów, wystarczyło to do czwartej lokaty. Później zdradził, że wcześniej doznał kontuzji, wystąpił wyłącznie dzięki środkom przeciwbólowym. Te zaś dały możliwość oddania jednego mocnego rzutu...

Tamto 80.00 m i tak było niezłym wynikiem, Katzberg, Wojciech Nowicki i Bence Halasz rzucali jednak dalej. Później podopieczny Szymona Ziółkowskiego miał już - w dwóch kolejnych sezonach - problemy nawet z takimi wynikami. Z różnych powodów, także rodzinno-zdrowotnych. Dwa kolejne sezony nie przyniosły medali w najważniejszych imprezach. A ten już zaczął się w spektakularny sposób - mimo zabiegu operacyjnego w Poznaniu zaledwie pięć miesięcy temu. 81.89 m z Zagrzebia i i 82.09 z Nancy m to były dwa najlepsze wyniki uzyskane przez młociarza w Europie. Katzberg dalej rzucał w Afryce i USA, Yann Chaussinand i Mychajło Kochan - też za oceanem.

A teraz cała światowa czołówka, jedynie bez Rudy'ego Winklera, zmierzyła się w Budapeszcie. Śmiało można było stwierdzić, że to niemal powtórka finału ostatnich MŚ w Tokio.

World Athletics Continental Tour Gold w Budapeszcie. Paweł Fajdek w elitarnej rywalizacji młociarzy

Z uwagi na fakt, że do rywalizacji przystąpiło 10 zawodników, pierwszym celem każdego z gwiazdorów było... oddanie mierzonego rzutu w okolicę choćby 75. metra. Tak by po trzech kolejkach nie zakończyć rywalizacji. Fajdek zaś w pierwszej próbie trafił młotem w siatkę, w drugiej... to powtórzył.

Paweł Fajdek Artur Widak/Nur Photo AFP

Katzberg zaczął od bardzo mocnego uderzenia - 82.47 m. Dalej w tym roku rzucał tylko on, półtora tygodnia temu w konkursie poprzedzającym Diamentową Ligę w Eugene. W drugiej kolejce 81.48 m uzyskał Mychajło Kochan, Halasz 80.32 m, niewiele pod 80 metrów rzucił Chaussinand. Jedynie Hummel zaczął gorzej, ale właśnie to 75.90 m dawało mu pewność, że dostanie trzy kolejne szanse.

Fajdkowi został zaś... rzut ostatniej szansy, po dwóch kolejkach tylko on był bez wyniku. Gdy wchodził po raz trzeci do koła wiedział już, że gwarancję dalszego uczestnictwa da rzut na 71.41 m. Czyli taki "treningowy". A wtedy aż pięciu rywali miało już wyniki z ósemką z przodu - także i Chaussinand (80.13 m) oraz Hummel (81.74 m).

I taki bezpieczny rzut Polak oddał, wreszcie młot zmieścił się we wrotach. Tyle że 37-latek... nie utrzymał się w kole. A to oznaczało trzeci "x" w tabelce i koniec rywalizacji.

Po trzech serii prowadził Katzberg - z najlepszym wynikiem na świecie w 2026 roku - 83.55 m. Co oznaczało też, że poprawił zeszłoroczny rekord mityngu Halasza (83.18 m)

Kanadyjski mistrz świata z Budapesztu i Tokio, a także mistrz olimpijski z Paryża, w piątej serii potwierdził, że nikt nie może się obecnie do niego równać. Posłał młot jeszcze dalej - na 83.64 m.

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Poziom zawodów był kosmiczny - aż czterech zawodników posłało młot za 81. metr. Kochan miał pięć prób ponad 80-metrowych, trzy z nich na ponad 81 metrów. A... nie stanie na podium.

Łącznie aż 15 razy sprzęt lądował za linią 80. metra.

Gyulai István Memorial 2026. Rzut młotem mężczyzn

1. Ethan Katzberg (Kanada) - 83.64 m

2. Merlin Hummel (Niemcy) - 81.74 m

3. Bence Halasz (Węgry) - 81.65 m

4. Mychajło Kochan (Ukraina) - 81.48 m

5. Yann Chaussinand (Francja) - 80.13 m

6. Armin Szabados (Węgry) - 78.93 m

7. Gabor Czeller (Węgry) - 73.05 m

8. Daniel Raba (Węgry) - 72.47 m

9. Donat Varga (Węgry) - 68.26 m

-. Paweł Fajdek (Polska) - bez mierzonej próby

Paweł Fajdek AFP

Mychajło Kochan Katharine Lotze / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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