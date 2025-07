Trzy razy rekord życiowy. Rośnie nam nowy Partyka. Polak wicemistrzem Europy

To największa sensacja w polskiej ekipie w Bergen! Mikołaj Szczęsny został młodzieżowym wicemistrzem Europy w skoku wzwyż, co już samo w sobie jest wielkim sukcesem. Sensacją jest jednak to, że do Norwegii dotarł z rekordem życiowym 2.19 m, tu aż trzykrotnie go poprawiał - do 2.26 m, a na końcu wcale nie był daleki od zaliczenia 2.30 m. Polak przegrał tylko ze znakomitym Włochem Matteo Siolim, który wcześniej był o włos od wyeliminowania na 2.22 m.