Trzy Jamajki, Amerykanka i Skrzyszowska. Dwie dziesiąte sekundy różnicy

12.53 i 12.46 s w Diamentowej Lidze w Paryżu, 12.44 s w mityngu World Athletics w Nancy, 12.54 s w Diamentowej Lidze w Monaco - to wyniki Pii Skrzyszowskiej uzyskane w trzech mityngach między 28 czerwca a 10 lipca. Wszystkie na poziomie, który powinien dać medal mistrzostw Europy w Birmingham.

Rywalizacja w Anglii odbędzie się za niecały miesiąc, wcześniej jeszcze odbędą się mistrzostwa Polski.

Cztery lata temu złoto w Monachium dał Polce czas 12.53 s, dwa lata temu brąz - 12.42 s. To właśnie podobne wyniki do uzyskanych przez płotkarkę z Warszawy w trzech wymienionych mityngach. I można się spodziewać, że jeśli ktoś spoza grona: Skrzyszowska, Ditaji Kambundji, Nadine Visser, Cyrena Samba-Mayela stanie na podium, będzie to niespodzianka.

W zawodach w Lucernie Polka nie rywalizowała z żadną z nich, nie było też tych najlepszych obecnie na świecie Amerykanek, z Masai Russell na czele. Były za to świetne Jamajki i Rayniah Jones, czyli płotkarka z USA, która w każdym innym kraju miałaby pewnie wejściówkę na globalną imprezę. W trzech niedawnych startach biegała poniżej 12,5 s, w Budapeszcie przegrała tylko z Russell.

Pia Skrzyszowska w Lucernie. Zaskakujący czas mistrzyni Polski

Zawody w Lucernie miały jeden feler - potężne opady deszczu pokrzyżowały szyki organizatorom, zawody zostały opóźnione. W przypadku biegów płotkarskich było to już tylko pół godziny, niemniej start nastąpił przy sztucznym oświetleniu, do tego po mokrym tartanie. I tak jak mistrzyni Polski imponowała zazwyczaj atomowym wyjściem z bloków, tak dziś nie było to jej atutem.

W połowie dystansu Pia byłą jeszcze niemal na równi z aktualną mistrzynią Jamajki Demishą Roswell oraz Jones. Na siódmym już z nimi przegrywała, na ósmym niemal zrównały się z Polką dwie inne zawodniczki. I właśnie za Kerricą Hill i Britany Anderson wbiegła na metę.

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Czas - 12.75 s - wystarczył do piątej pozycji, był nieco lepszy od tego Laeticii Bapte, której ambicje też sięgają medalu ME. Niemniej tylko raz w tym sezonie Skrzyszowska biegła wolniej, ale w memoriale Konopacka Classic wiało bardzo mocno w twarz.

Testem formy dla 25-latki z AZS AWF Warszawa będą mistrzostwa Polski w Białymstoku - już za tydzień.

Mityng w Lucernie. Bieg na 100 m przez płotki

1. Demisha Roswell (Jamajka) - 12.55

2. Rayniah Jones (USA) - 12.56 s

3. Kerrica Hill (Jamajka) - 12.69 s

4. Britany Anderson (Jamajka) - 12.73 s

5. Pia Skrzyszowska (Polska) - 12.75 s

6. Laeticia Bapte (Francja) - 12.78 s

7. Saara Keskitalo (Finlandia) - 12.95 s

8. Maricia Sey (Wielka Brytania) - 13.01 s

Pia Skrzyszowska Łukasz Szeląg Reporter





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