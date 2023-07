Trzy falstarty, wielki chaos. Pia Skrzyszowska tylko rozłożyła ręce

Gdy trzy lata temu w "pandemicznych" mistrzostwach Polski we Włocławku 19-letnia Pia Skrzyszowska sięgnęła po srebro w rywalizacji na 100 metrów, było już wiadomo, że mamy do czynienia z wielkim talentem. Przegrała tylko z Ewą Swobodą, ale niedosyt miała pewnie po rywalizacji na płotkach. Tam do medalu zabrakły jej trzy setne sekundy, biegała wówczas ten dystans w czasie ok. 13,5 sekundy. Przez rok poprawiła się w nieprawdopodobny sposób - w 2021 roku sięgnęła już po złoto na obu dystansach, wykorzystała nieobecność Swobody.