Trzy dziesiąte różnicy w finale ze Skrzyszowską. Niespodzianka na podium

W 2020 roku we Włocławku 19-letnia wtedy Pia Skrzyszowska zdecydowała się na podwójny start w mistrzostwach Polski - na płaskiej setce finiszowała druga, za Ewą Swobodą. I to był powód do dumy. W biegu płotkarskim była dopiero czwarta, czas 13.55 s, z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się niemal treningowy.

A rok później zdominowała już zmagania na płotkach. I do teraz nie ma sobie równych, tak w hali, jak i na stadionie.

W Białymstoku broniła oczywiście tytułu, chciała go zdobyć po raz szósty. Rok temu w finale w Bydgoszczy uzyskała czas 12.59 s. Dziś co najmniej taki też był mile widziany. Zwłaszcza że po znakomitych wynikach w Paryżu, Nancy i Monaco (12.46 s, 12.44 s, 12.54 s) przyszedł jeden słabszy - 12.75 s w Lucernie. Teraz zaś, w generalnym sprawdzianie przed mistrzostwami Europy, przydałoby się pokazać coś więcej.

Mistrzostwa Polski w Białymstoku. Pia Skrzyszowska faworytką do złota

Już podczas prezentacji, przed biegiem półfinałowym, 25-latka z AZS AWF Warszawa przekonała się, jak wielką cieszy się sympatią kibiców. Mimo że nie reprezentuje miejscowego Podlasia. Została przywitana owacyjnie, a za chwilę pokazała wielką moc. Nie musiała biec szybko, nie musiała ryzykować. A pofrunęła na luzie - i wygrała bieg w czasie 12.74 s.

Tak wyglądał finisz finału pań na 100 m przez płotki screen za TVP Sport materiał zewnętrzny

Skoro w stawce uczestniczek brakowało Alicji Sielskiej, która zakończyła już sezon, faworytką do srebra była Klaudia Wojtunik. A o medale miały też walczyć: Marika Majewska, Natalia Szczęsna i może Kaja Wesołowska. Tu nie było niespodzianek - wszystkie awansowały do finału. Choć sam fakt, że Wesołowska okazała się o trzy setne lepsza od Wojtunik, trochę zaskakiwał. Nie był jednak przypadkowy.

W finale Pia znów nie miała sobie równych. 12.70 s - z takim czasem zdobyła szóste złoto. Tyle że wiatr wiał w twarz - 0,7 m/s. - Ten wynik jest w porządku, on nic nie oznacza. Jestem w treningu pod mistrzostwa Europy - powiedziała Skrzyszowska w TVP Sport.

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A za nią trwała walka o pozostałe miejsca na podium. Wojtunik zaczęła wolno, wręcz za wolno. I goniła rywalki, ale zabrakło jej dystansu. Wicemistrzynią Polski została Marika Majewska (13.00), minimalnie pokonała Kaję Wesołowską (13.03 s). A Wojtunik uzyskała 13.05 s. Ona jednak jest pewna występu w Anglii, Majewska może zaś wywalczyć to trzecie miejsce w składzie.

Pia Skrzyszowska Łukasz Szeląg Reporter

Klaudia Wojtunik PAWEŁ SKRABA / SUPER EXPRESS East News





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